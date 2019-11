Rien ne va plus au Bayern Munich. Après la déroute subie sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (1-5), Niko Kovač a été mis en retrait alors le club bavarois lui cherche un remplaçant. Et un homme s’intéresse de près à ce poste d’entraîneur, désormais vacant. Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal en 2018, l’Alsacien aimerait rebondir et pourquoi pas en Allemagne comme il l’a laissé entendre sur le plateau de beIN Sports.

« J’ai été aux responsabilités pendant 33 ans, j’ai entraîné jusqu’à 69 ans sans interruption. Au plus haut niveau. Le coaching a occupé toute ma vie jusqu’à maintenant. Tous ceux qui ont entraîné vous diront la même chose, raconte le Français. L’intensité vous manque. Certaines choses vous manquent beaucoup, d’autres pas du tout. J’apprécie les choses qui ne me manquent pas trop. D’un autre côté, les matches, la préparation des matches, les victoires, la satisfaction du travail bien fait et le partage des émotions… C’est quelque chose qui vous manque. »