Alors que la presse madrilène affirme que le joueur colombien souhaite revenir à Madrid, le quotidien allemand Bild dévoile un épisode marquant entre la star des Cafeteros et le directeur sportif bavarois, le 27 octobre dernier. Énervé à cause de son absence du onze titulaire, le joueur a refusé de saluer Salihamidzic.

Ce dernier le lui a reproché, et James lui a alors répondu : « tu es en train de faire une erreur », sous le ton de la menace. On rappelle que quelques jours avant, c’était avec Niko Kovac que le Colombien s’était pris la tête dans le vestiaire bavarois. De quoi confirmer encore plus les tensions existant dans le vestiaire du club. Bonne ambiance à Munich...