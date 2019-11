Vendredi soir, Uli Hoeness a rendu son tablier après quarante années de bons et loyaux services en tant que dirigeant du Bayern Munich. L’Assemblée Générale du champion d’Allemagne fut donc l’occasion de rendre un ultime hommage au principal protagoniste. Parmi l’assistance présente, on trouvait un certain Franck Ribéry.

Chouchou d’Uli Hoeness, le milieu de la Fiorentina tenait à rendre un ultime hommage à son ancien président. En parallèle, le Bayern a officialisé le successeur d’Hoeness à la présidence : Herbert Hainer. Enfin, le club bavarois a confirmé dans ses fonctions d’entraîneur Hans-Dieter Flick au moins jusqu’à Noël. Une soirée riche en événements pour le Bayern Munich actuel troisième de Bundesliga.