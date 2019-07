Un avenir loin du Bayern Munich pour Manuel Neuer (33 ans) ? C’est une possibilité envisagée par Thomas Kroth, son agent, qui s’est exprimé dans les colonnes de Bild. Il critique aussi l’équipe actuelle du septuple champion allemand, qui n’est pas à la hauteur des meilleures équipes selon lui. Une situation qui pourrait amorcer le départ de l’international Allemand si rien ne change.

« J’ai l’impression que la distance avec les quatre meilleurs clubs anglais est déjà importante et que l’effectif actuel du Bayern Munich n’est pas encore approprié explique-t-il. Manuel est axé sur le succès. Il veut gagner à nouveau la Ligue des champions ». Une chose est sûre, le Bayern est forcé de s’ouvrir au changement pour retrouver son niveau. Le Bayern possède actuellement la plus petite équipe de Bundesliga (21 joueurs), à un peu plus d’un mois de la saison.

