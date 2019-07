Avec les départs de Franck Ribéry et Arjen Robben, le Bayern Munich doit se renforcer sur le plan offensif dans ce mercato estival, et le club bavarois aurait fait de Leroy Sané (Manchester City) sa priorité. Néanmoins, les négociations semblent compliquées avec le champion d’Angleterre.

De son côté, Niko Kovac, l’entraîneur du champion d’Allemagne, garde confiance. Interrogé par ZDF Sport, le technicien de 47 a fait un point sur le dossier : « Leroy est un très bon joueur. On le veut et le club y travaille. Mais je suis confiant et je sais que nous pouvons l’avoir. » Pour rappel, les Citizens attendraient 110M€ pour lâcher leur joueur.

