Quelques minutes après le revers du Brésil en amical face au Pérou (1-0), Philippe Coutinho (27 ans) est revenu sur son arrivée au Bayern Munich cet été. Mis au placard au FC Barcelone, le milieu offensif brésilien a rapidement opté pour le challenge proposé par le champion d’Allemagne. L’intéressé a confirmé avoir eu une discussion avec son ancien entraîneur à Liverpool Jürgen Klopp avant de s’engager en Allemagne.

« Beaucoup de choses peuvent se passer dans le football. Je suis très heureux d’être à Munich et je veux faire une bonne année. Jürgen Klopp m’a envoyé un message et m’a souhaité bonne chance. Il m’a dit que le Bayern était un très grand club et que la Bundesliga serait ravie de m’accueillir. C’est un excellent entraîneur l’un des meilleurs au monde. J’ai beaucoup appris de lui, particulièrement sur le plan mental, ce fut un honneur de travailler avec lui », a commenté l’international brésilien prêté avec option d’achat au club bavarois.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10