« Je peux dire que nous sommes bien partis en ce qui concerne la prolongation de mon contrat. Je me sens bien à Munich. J’aime vivre et jouer dans cette ville. » Le mois dernier, Robert Lewandowski avait fait un point sur sa prolongation de contrat, lui qui est actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2021. Et ce dossier devrait être finalisé dans les prochains jours.

D’après les informations de la presse allemande, comme Sport Bild, l’international polonais devrait prolonger son contrat jusqu’en 2023 la semaine prochaine. Après la Supercoupe d’Allemagne le 3 août, l’attaquant de 31 ans aurait en effet eu une discussion avec ses dirigeants à ce sujet, ces derniers lui assurant notamment que des renforts, comme Philippe Coutinho par exemple, allaient arriver.

