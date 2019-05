Alors que les départs d’Arjen Robben et de Franck Ribéry sont déjà actés, le Bayern Munich pourrait perdre un autre de ses cadres historiques cet été. Auteur d’une saison compliquée, le défenseur central Jérôme Boateng (30 ans) a disputé 28 matches et s’est retrouvé relégué au troisième rang de la hiérarchie à son poste derrière Niklas Süle et Mats Hummels. C’est donc tout naturellement que l’Inter Milan s’est placé pour le récupérer.

Le président du Bayern Munich, Uli Hoeneß s’est également positionné en faveur d’un départ du Champion du monde 2014 au micro de Sky Sports : « je lui recommanderais de quitter le club. Parce que je pense qu’il a besoin d’un nouveau défi. Il agit comme un corps étranger ! Et je le recommanderais comme ami pour chercher un nouveau club. La porte n’est pas fermée, il a un contrat » Le joueur reste engagé avec le Rekordmesiter jusqu’en juin 2021.