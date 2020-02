Le Bayern Munich fêtera ses 120 ans d’existence ce jeudi. Un anniversaire mémorable que le club a décidé de célébrer avec un maillot collector, en collaboration avec son équipementier Adidas. Cette tunique, au prix de 89,95 euros, sera disponible à la vente à partir de demain et présente un aspect unique.

Les deux couleurs dominantes sont le blanc, pour la base du maillot, et le rouge, pour les manches, le col et le short. De plus, le logo Adidas, celui du sponsor T-Mobile ainsi que le logo du club apparaissent intégralement en blanc pour conserver le look rétro. La mention « 120 ans » est, elle, présente dans le cou. Pour marquer le coup et fêter dignement cet anniversaire, le Bayern arborera cette tunique le 8 mars à l’Allianz Arena, pour son match de Bundesliga contre Augsburg.