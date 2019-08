Prêté pour cette saison par le FC Barcelone au Bayern Munich, Philippe Coutinho (27 ans) va essayer de se relancer en Allemagne. Le milieu de terrain brésilien reste sur deux saisons plutôt compliquées et aura l’opportunité d’être au centre du nouveau projet bavarois. Interrogé par Kicker, son compatriote et ancien joueur du Rekordmeister, Zé Roberto a donné son avis : « Coutinho est pour moi un joueur de première classe. Cependant, il doit le prouver en revenant au niveau qu’il a montré à Liverpool. Mais je pense que le Bayern est un club qui a l’atmosphère idéale pour cela et où il peut le faire. »

L’ancien milieu de terrain défensif a ensuite évoqué les qualités et défauts de Philippe Coutinho : « sa plus grande force est de secouer les lignes adverses. Avec son dribble, mais aussi avec son intelligence de jeu. Ce qui signifie qu’il sait comment utiliser les autres joueurs devant le but, il sait comment les libérer. Mais il doit améliorer son efficacité dans le jeu à nouveau. »

