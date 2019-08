Annoncé à Tottenham ou encore au PSG, Philippe Coutinho a finalement choisi le Bayern Munich. L’international brésilien a en effet été prêté avec option d’achat par le FC Barcelone jusqu’en juin prochain. Après sa conférence de presse en début de semaine, l’ailier de 27 ans a accordé une interview à son nouveau club. Un entretien durant lequel il est revenu sur son choix. Et Thiago Alcantara a joué un rôle important.

« Je connaissais Thiago avant, on avait l’habitude de parler. Il est aussi de Rio de Janeiro, nous avons des amis en commun. On a beaucoup parlé du fait de rejoindre le Bayern Munich, il m’a expliqué comment tout fonctionne ici. Et je suis tombé amoureux du club avant même que j’arrive ici », a expliqué la nouvelle recrue du club bavarois.

Servus, @Phil_Coutinho !

Unser Neuzugang im Portrait über seine Herkunft, seine Idole und das Wichtigste in seinem Leben. https://t.co/M5LBghZQZW — FC Bayern München (@FCBayern) August 22, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10