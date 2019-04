Auteur d’une saison assez compliquée avec 23 matches au compteur, mais seulement 730 minutes de jeu, Renato Sanches (21 ans) n’est pas en odeur de sainteté au Bayern Munich. Le milieu de terrain portugais a d’ailleurs fait part récemment de son envie de jouer avec le Rekordmeister. De nouveau attristé par son manque de temps de jeu, il a fait part de ses états d’âme à Bild.

« Je pense que oui,nous verrons si un prêt ou une vente est préférable. Tout le monde sait que je veux jouer plus. Cinq minutes ne me suffisent pas ! Jouer est ce que j’aime. Je fais de mon mieux à chaque entraînement. L’entraîneur le sait, mes coéquipiers aussi. Je dois toujours être prêt » a expliqué le Champion d’Europe 2016. Néanmoins, ce dernier préfère voir le positif : « c’est difficile en ce moment. Mais il me reste encore quinze ans (de carrière ndlr). L’avenir peut être bon. »