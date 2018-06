Après le match nul de la Belgique devant le Portugal (0-0) samedi à Bruxelles au stade Roi Baudouin, le sélectionneur espagnol des Diables Rouges s’est exprimé en conférence de presse sur la blessure de Vincent Kompany. Ce dernier a ressenti une douleurs aux adducteurs et est sorti à la 56e minute. Dedryck Boyata l’a remplacé. Sa place dans la liste des 23 n’est pas garantie.

« Je suis inquiet. Il a ressenti une pointe à l’aine. On ne peut pas encore se faire de jugement aujourd’hui. Ce n’est pas un jeune, il connait son corps et le bon moment pour sortir du terrain. Mais je suis inquiet. C’est un contrecoup que le joueur ne mérite pas et spécialement aussi près du tournoi et de l’annonce de la liste des 23. Il a porté l’équipe et a travaillé dur pour en arriver là. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le football belge. Cependant, nous devons rester neutres dans notre jugement et attendre le scan de ce dimanche. »