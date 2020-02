La rechute d’Eden Hazard fait les gros titres en Espagne et en Belgique. L’international belge, victime d’une fissure du péroné, ratera plusieurs semaines de compétition avec le Real Madrid et des doutes sur sa participation à l’Euro 2020 sont alors émis. Une inquiétude qui touche certainement Roberto Martinez mais le sélectionneur de la Belgique se veut être rassurant. Au micro de la radio espagnole Cadena Cope, le sélectionneur des Diables Rouges a confié son optimisme sur un retour de son joueur d’ici le mois de mai.

« Nous avons discuté avec Eden et nous sommes en train de voir quand est-ce qu’il va pouvoir revenir. Je suis convaincu qu’il va revenir avant le dernier match de Liga (le 17 mai) et qu’il va être important pour le Real Madrid. » Interrogé sur une possible opération de son joueur, le sélectionneur des Diables Rouges a répondu qu’il n’a aucun pouvoir sur cette décision. « Même si les services médicaux du Real Madrid ne me demandent pas mon avis, nous sommes en contact avec eux », a-t-il déploré. Si opération il y a, cela contraindrait fortement les chances d’Eden Hazard d’être de retour pour l’Euro. Roberto Martinez milite évidemment pour un traitement conservateur. Une option qui ferait revenir le Belge à temps et qui lui permettrait de prendre part au Championnat d’Europe. Affaire à suivre.