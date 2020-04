Arsenal et la défense centrale, c’est un problème récurrent depuis désormais de nombreuses années. Il s’agit d’un des points faibles des Gunners et depuis son arrivée, Mikel Arteta l’a bien compris. Lors du mercato hivernal, le technicien espagnol a ainsi recruté Pablo Marí (26 ans), prêté avec option d’achat par Flamengo jusqu’à la fin de la saison. L’Espagnol est venu renforcer un secteur bien fourni avec David Luiz (32 ans), Sokratis (31 ans), sans oublier Shkodran Mustafi (27 ans) et Rob Holding (24 ans).

Mais selon les informations du quotidien basque Deia, Mikel Arteta veut encore consolider son arrière-garde et a coché le nom d’Unai Núñez (23 ans) en vue de la saison prochaine. Le défenseur central de l’Athletic Bilbao, qui a disputé 12 matches de Liga depuis le début de l’exercice 2019-2020, possède une clause libératoire fixée à 30M€. Le contrat de l’international espagnol (1 sélection) expire en juin 2023, mais Deia précise que Núñez refuse pour l’instant de prolonger son bail... de bon augure pour les Gunners ?