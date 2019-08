Coup d’envoi de la saison de Liga 2019/2020 à San Mamés, où l’Athletic Club de Bilbao, huitième l’an passé, reçoit le champion en titre, Barcelone (21h) ! Jamais tombés en deuxième division depuis leur création en 1898 et réputés très solides à domicile (2 défaites l’an passé), les Basques chercheront à contrarier les débuts de Blaugranas en quête d’une 9ème Liga en 12 saisons.

Pour ce lancement, les Leones de Gaizka Garitano se présentent en 4-2-3-1, Tout juste prolongé jusqu’en 2028, Iñaki Williams occupe la pointe de l’attaque, épaulé par Iker Muniain et Raul Garcia. Au Barça, pas de Léo Messi pour la reprise, dont le retour est prévu dimanche prochain, au Camp Nou face au Betis ! Ernesto Valverde aligne un 4-3-3 dans lequel on retrouve Carles Aleña et Sergi Roberto aux côté de Frenkie de Jong au milieu et le duo Griezmann-Dembélé pour entourer Luis Suarez devant.

Les compositions d’équipes :

Athletic : Unai Simon - Ander Capa, Yeray, Unai Nuñez, Yuri - Unai Lopez, Dani Garcia - De Marcos, Raul Garcia, Muniain - Iñaki Williams

FC Barcelone : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Sergi Roberto, de Jong, Aleña - Griezmann, Luis Suarez, Dembélé

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10