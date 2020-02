Quelle soirée vécue à la BayArena ! Dans cette 21e journée de Bunbesliga, le Bayer Leverkusen a pris le meilleur sur le Borussia Dortmund au terme d’un match complètement fou où chacune des deux équipes aura mené au score et au dénouement renversant. Résultat des courses, le Bayer s’est imposé 4-3 et revient à deux points des Marsupiaux, qui laissent au Bayern Munich et au RB Leipzig la possibilité de creuser l’écart devant au classement.

Toujours en proie à ses gros problèmes défensifs, le BvB a rapidement pris l’eau avec l’ouverture du score signée Volland (20e). Hummels a égalisé sans attendre avant de voir son coéquipier Can inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (et de quelle manière). Volland y est allé de son doublé avant la pause (43e) mais Guerreiro a redonné l’avantage aux siens à la réception d’une merveille collective (65e). Il en fallait plus pour faire abdiquer les locaux. Ils sont encore revenus grâce à Bailey (81e) avant de prendre un avantage définitif une minute plus tard par Bender (82e). A noter également qu’il y a eu trois buts refusés dans cette rencontre dont celui en faveur des Borussen qui ne manquera pas de faire polémique.