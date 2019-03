Au lendemain de la défaite du Borussia Dortmund contre Augsbourg (1-2), la 24e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec le multiplex de 15h30. Quatrième au coup d’envoi, le RB Leipzig avait l’occasion de passer devant le Borussia Mönchengladbach, qui défie le Bayern Munich à 18h30, en cas de succès contre Nuremberg. Et l’équipe de Ralf Rangnick a rempli sa mission grâce à une victoire 1-0 sur un but de Klostermann.

De son côté, l’Eintracht Francfort était opposé à Hoffenheim devant son public. Menés, les locaux ont réalisé un incroyable exploit puisqu’ils se sont finalement imposés sur le score de 3-2. Après le but de Kostic (20e), Joelinton (43e) et Belfodil (60e) donnaient l’avantage aux visiteurs. Mais Haller (89e) et Paciencia (90e+6) permettaient à Francfort de s’imposer au bout du temps additionnel ! Enfin, le Bayer Leverkusen a dominé Fribourg (2-0), le Hertha Berlin a lui battu Mayence (2-1) alors que Dusseldorf a humilié Schalke 04 (0-4).

Les résultats de l’après-midi :

Eintracht Francfort 3-2 Hoffenheim : Rebic (20e), Haller (89e), Paciencia (90e+6) ; Joelinton (43e), Belfodil (60e)

Hertha Berlin 2-1 Mayence : Grujic (50e), Stark (60e) ; Stark (46e, csc)

Bayer Leverkusen 2-0 Fribourg : Aranguiz (4e), Bailey (73e)

Nuremberg 0-1 RB Leipzig : Klostermann (40e)

Schalke 04 0-4 Dusseldorf : Lukebakio (35e, pen), Kownacki (62e, 84e), Raman (68e)