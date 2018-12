La 17e journée de Bundesliga continuait après le succès du Borussia Dortmund contre le Borussia Monchengladbach (2-1). En effet, le quatrième du championnat, le RB Leipzig, recevait le Werder Brême cet après-midi. Et ce sont les locaux qui ouvraient le score par l’intermédiaire de Klostermann, auteur d’une frappe magistrale qui heurtait la transversale avant de finir au fond des filets (1-0, 22e). Juste avant la pause, Kruse tentait re remettre à son gardien mais Werner interceptait devant Pavlenka et poussait le ballon au fond des filets (2-0, 44e). Mais le capitaine du Werder relançait son équipe à vingt minutes du terme, bien trouvé par Gebre Selassie (2-1, 67e). Et quelques minutes plus tard, Sargent égalisait, parfaitement servi par Osako (2-2, 76e). En grande difficulté, Leipzig marquait finalement dans les dernières minutes par l’intermédiaire de Bruma (3-2, 87e), permettant aux siens de l’emporter et de revenir à deux points de Gladbach, 2e. Pour sa part, Hanovre recevait le Fortuna Dusseldorf, tombeur de Dortmund dans la semaine. Les deux équipes du bas de tableau tentaient de trouver la faille, et Dusseldorf ouvrait le score dans les dernières secondes par l’intermédiaire de Fink (0-1, 90e+3). Un succès qui permet aux visiteurs de prendre la 14e place du classement. Enfin, Nuremberg et Fribourg croisaient le fer. Et les visiteurs frappaient les premiers après 20 minutes de jeu lorsque le coup-franc de Gunter surprenait tout le monde et terminait sa course au fond des filets (0-1, 20e). Finalement, Fribourg l’emportait et remonte au classement, tandis que Nuremberg reste lanterne rouge.

De son côté, Schalke 04 jouait également sur la pelouse de Stuttgart, toujours privé de Benjamin Pavard. Les visiteurs voulaient profiter d’une équipe en difficulté pour remonter au classement, et ils prenaient l’avantage après dix minutes de jeu. Oczipka centrait en retrait pour Skrzybski qui trompait Zieler (0-1, 10e). En seconde période, Mario Gomez déviait le ballon dans ses filets après un corner venu de la droite (0-2, 70e). Mais Stuttgart réduisait le score quand Akolo servait à merveille Gonzalez qui terminait d’une tête dans la lucarne (1-2, 76e). Seulement, dans la foulée, Kutucu trompait Zieler et redonnait deux buts d’avance à Schalke dans la foulée (1-3, 78e). Une fin de match folle qui permettait aux visiteurs de l’emporter et de se relancer en étant désormais 13e, avec 4 points d’avance sur l’adversaire du soir, en position de barragiste. Enfin, le Bayer Leverkusen défiait le Hertha Berlin afin de revenir à la hauteur de leur adversaire du jour. Et rapidement, les locaux prenaient les devants après qu’Aranguiz ne trouve parfaitement en retrait Volland pour l’ouverture du score (1-0, 5e). Vingt minutes plus tard, Havertz doublait la mise, profitait d’un contrôle totalement loupé du portier adverse (2-0, 23e). Mais le Hertha revenait immédiatement dans la partie et Torunarigha réduisait le score, seul au second poteau après un corner (2-1, 27e). En seconde période, Havertz redonnait deux buts d’avance aux siens en lobant subtilement le portier adverse après une belle ouverture d’Aranguiz (3-1, 50e). Le score en restait finalement là et Leverkusen revenait à la 9e place.

Les résultats de l’après-midi :

Hanovre 0-1 Dusseldorf : but de Fink (90e+3) pour Dusseldorf.

Leverkusen 3-1 Hertha : but de Volland (5e) et Havertz (23e, 50e) pour Leverkusen ; but de Torunarigha (27e) pour le Hertha.

Nuremberg 0-1 Fribourg : but de Gunter (20e) pour Fribourg.

Leipzig 3-2 Brême : but de Klostermann (22e), Werner (44e) et Bruma (87e) pour Leipzig ; but de Kruse (67e) et Sargent (76e) pour Brême.

Stuttgart 1-3 Schalke 04 : but de Gonzalez (76e) pour Stuttgart ; but de Skrzybski (10e) et Gomez (70e, csc) et Kutucu (78e) pour Schalke 04.