Bonne nouvelle pour Heung-min Son ! Dévasté car il pensait avoir provoqué la grave blessure subie par André Gomes dimanche contre Everton (1-1, 11e journée de Premier League), l’attaquant de Tottenham a vu son carton rouge annulé par les autorités anglaises.

« Le Sud-Coréen pourra disputer les trois prochains matches à domicile après qu’une commission indépendante ait considéré que son carton rouge n’était pas justifié », peut-on lire.

[1/2] Heung-min Son will be available for Tottenham Hotspur FC’s next three domestic fixtures after an independent Regulatory Commission upheld a claim of wrongful dismissal. pic.twitter.com/Amrs3emZWK

— FA Spokesperson (@FAspokesperson) November 5, 2019