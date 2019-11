Bale agace trois fois plus

On commence en Espagne avec les journaux madrilènes qui ne parlent que de Gareth Bale ce mardi. Le Gallois irrite toujours les dirigeants du Real Madrid d’après As et Marca. Selon le premier quotidien, il y aurait trois problèmes avec le cas Gareth Bale. D’abord, le joueur voudrait quitter le club madrilène dès le mois de janvier à cause de sa relation avec Zinedine Zidane. Deuxièmement, de retour de blessure, Bale devrait rejouer d’abord avec le Pays de Galles et cela déplaît fortement aux dirigeants de Madrid, sachant qu’il n’a pas évolué avec la Casa Blanca depuis plus d’un mois. Enfin, dernier problème, l’ailier irrite sans cesse les supporters du Santiago Bernabéu, qui estiment qu’il ne respecte pas le blason du Real Madrid.

Son encore sous le choc

En Angleterre, Heung-min Son est encore « traumatisé » d’après le Daily Mirror, suite à la grave blessure d’André Gomes qu’il a causé involontairement ce week-end. D’après le tabloïd anglais, le virevoltant ailier sud-coréen pourrait même ne pas disputer la rencontre de Tottenham en Ligue des Champions ce mercredi contre l’Étoile Rouge de Belgrade, suite à ce choc post-traumatique. Cette image semble encore gravée dans sa mémoire.

Haaland pour 100 M€

Et pour terminer, on ouvre rapidement une page mercato, à moins de deux mois de l’ouverture du marché hivernal. En Italie, Tuttosport annonce que la bataille est déjà ouverte pour le buteur norvégien Erling Braut Haaland (19 ans). Son club, Salzbourg, aurait fixé son prix à 100 millions d’euros. Ce qui pourrait intéresser la Juventus, le Real Madrid et Manchester United, toujours selon le quotidien transalpin.