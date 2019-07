La blessure de Neymar contre Strasbourg en Coupe de France (en janvier dernier) fait beaucoup parler, le corps médical ayant par la suite développé que le joueur devait se faire de nouveau opéré. Seulement, on parle ici de six mois d’absence pour la star du Paris Saint-Germain qui a notamment fait l’objet d’injections de plasma riche en plaquettes (PRP). Cependant, on apprend aujourd’hui que le ton serait monté entre le professeur Saillant et Neymar Senior au sujet de la blessure du joueur, rapporte l’Equipe.

Le sujet de cette discussion concernait l’erreur de ne pas avoir opéré l’attaquant une seconde fois et que le risque de rechute était présent. Des aveux qui n’ont pas été du goût du paternel du Brésilien qui a clos la discussion par un « Game is over » à savoir, « fin du jeu, de la discussion ». Bonne ambiance alors que Neymar a retrouvé les terrains fin avril contre Monaco (33e journée, 3-1).

