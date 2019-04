Le défenseur de Bordeaux, Jules Koundé, va être très courtisé lors du prochain mercato estival, lui qui a réussi à s’imposer en tant que titulaire dans la défense centrale des Bordelais, à seulement 20 ans. Comme l’indique L’Équipe, le Français intéresse des clubs issus de différents grands championnats, que ce soit en Italie (Lazio Rome, AC Milan, Inter Milan), en Espagne (Atlético de Madrid, Séville FC) et même en France (Lyon).

Déjà piste l’été dernier par Dortmund et Séville, Koundé va se retrouver une nouvelle fois au centre de nombreuses attentions, et il faudra que le FCGB lutte pour conserver son joueur cet été, sachant que son entraîneur, Paulo Sousa, compte sur lui pour la saison prochaine. Pour l’instant, Koundé est sous contrat à Bordeaux jusqu’en 2023, et sa valeur marchande est estimée à 25 M€.