Intronisé la semaine dernière, Paulo Sousa va découvrir la Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux dimanche face à Rennes (17 heures). Le technicien portugais tenait sa première conférence de presse d’avant-match ce vendredi. Et le coach lusitanien n’a pas tardé à toucher du doigt les soucis rencontrés par le club aquitain ces dernières semaines.

« Ma première impression est que ce club a une grande importance, mais c’est un géant qui est un peu endormi. Moi, avec mes techniciens, toute l’équipe et les gens qui travaillent ici, allons essayer – et on essaie déjà – de réveiller ce géant, faire comprendre aux joueurs le passé de ce club et leur transmettre la mentalité de l’expérience historique, » a révélé Sousa. Première étape dimanche au Matmut-Atlantique face au Stade Rennais...