Kidnappée au Nigéria la semaine dernière alors qu’elle était au volant de sa voiture dans la ville d’Abia, la mère de l’attaquant des Girondins de Bordeaux, Samuel Kalu, est saine et sauve. Alors que les ravisseurs demandaient 120 000 euros au footballeur nigérian, les négociations auraient trouvé une issue favorable comme l’explique le Nigéria Guardian.

En effet, alors que les recherches se poursuivaient, la mère du joueur a été retrouvée dans la nuit de lundi à mardi comme l’explique le chef de la police locale Godfrey Ogbona : « elle a été retrouvée aux alentours de minuit le lundi et elle a retrouvé sa famille. » Une issue positive pour la famille de Samuel Kalu. Les ravisseurs restent encore en cavale.

On February 27, Juliet Kalu, the mother of Nigerian international Samuel Kalu, was abducted. On March 4, she was released but the police say they do not know if the ₦3million ransom her kidnappers demanded was paid.https://t.co/rQ4EKjwSO3#Nigeria #SamuelKalu #Kidnap

— The Guardian Nigeria (@GuardianNigeria) 5 mars 2019