A l’instar de l’ancienne « MSN » du Barça ou de l’actuel « BBC » du Real Madrid, Bordeaux a sa « KLM ». François Kamano, Gaetan Laborde et le Brésilien Malcom, le plus convoité des trois. En février, Malcom avait des envies d’ailleurs et se voyait bien du côté de Séville. Auteur d’une prestation aboutie contre Metz (2-0), samedi 12 août, Malcom (20 ans) a néanmoins scellé son avenir en Gironde après la victoire. Propos qu’a relayé L’Equipe ce dimanche :

« J’ai un contrat en cours ici jusqu’en 2020. Il y a des sollicitations mais je laisse mon agent s’en occuper. Je vais rester à Bordeaux. » Une phrase sans langue de bois pour l’ailier droit bordelais, auteur de 9 buts l’an passé, toutes compétitions cofondues.