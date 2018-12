La semaine dernière, Willy Sagnol et Gustavo Poyet, anciens entraîneurs des Girondins de Bordeaux, étaient présents sur le plateau de l’émission Le Vestiaire de RMC Sport. Les deux hommes s’étaient notamment plaints de la qualité des terrains du centre d’entraînement et des jardiniers du club. Ce qui a énervé le président du directoire du groupe M6 et ancien propriétaire de Bordeaux Nicolas de Tavernost.

« Lamentables les propos de Sagnol et Poyet sur RMC. Rien n’est de leur faute ! Ne soyons pas cruels sur les recrutements réclamés. Le fair-play, apparemment, ne s’apprend ni en Allemagne ni en Uruguay », a-t-il écrit sur son compte Twitter.