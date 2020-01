L’Olympique Lyonnais s’est arraché contre les Girondins de Bordeaux pour s’imposer 2-1 et retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1. Une belle opération pour les Gones qui ont montré de véritables progrès dans le jeu lors de cette rencontre. Interrogé à l’issue de ce match, Houssem Aouar, capitaine du jour s’est félicité de la prestation collective de l’OL au micro de Canal +

« Oui je pense qu’à un moment donné quand on maîtrisait, on aurait pu marquer de nouveau. Notamment lors de mon face à face. On est satisfait d’enchaîner les victoires. Oui c’est peut-être un signe (le but de Koscielny refusé). On ne méritait pas d’être mené. On se prend un but contre le cours du jeu. Finalement, c’est entièrement mérité » a-t-il alors lancé.