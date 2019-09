La première journée de la Ligue des Champions se déroule aujourd’hui et le Borussia Dortmund reçoit le FC Barcelone. Un match au sommet entre deux équipes qui montent tout doucement en puissance. À domicile, le Borussia Dortmund se présente dans un 4-2-3-1 avec Roman Bürki dans les cages. Achraf Hakimi, Manuel Akanji, Mats Hummels et Raphaël Guerreiro forment la défense allemande. Axel Witsel et Thomas Delaney forment un double pivot. Seul en pointe de l’attaque, Paco Alcacer est soutenu par Jadon Sancho, Marco Reus et Thorgan Hazard.

De son côté, le FC Barcelone opte pour un 4-3-3 où Marc-André ter Stegen. La défense catalane est constituée de Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Sergio Busquets occupe le rôle de sentinelle auprès de Frenkie de Jong et Arthur Melo. Enfin, Luis Suarez est épaulé par Antoine Griezmann et Ansu Fati.

Les compositions :

Borussia Dortmund : Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Hazard - Alcacer

FC Barcelone : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Arthur - Fati, Suarez, Griezmann

