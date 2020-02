Le Borussia Mönchengladbach pourra compter sur Mamadou Doucouré (21 ans) dans les années à venir. Alors que son bail courait jusqu’en juin 2021, les Poulains ont annoncé ce vendredi avoir prolongé son contrat. Cependant, aucun détail n’a été communiqué sur la durée de cette prolongation.

« Nous comptons pleinement sur lui et croyons en son grand talent. Il peut et doit devenir un acteur important pour nous à l’avenir », a déclaré Max Eberl, le directeur sportif du club. Formé au PSG, Mamadou Doucouré est arrivé à Gladbach il y a près de 4 ans. Il n’a pas encore évolué avec l’équipe première et joue pour l’équipe réserve, avec qui il a disputé 7 matches cette saison en Regionalliga (D4 allemande).