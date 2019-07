C’est le grand soir, pour les Brésiliens du moins. Depuis 2007, la Canarinha rêve de remporter une nouvelle Copa América, et quelle meilleure opportunité qu’une compétition disputée à la maison pour y parvenir. Sans Neymar, les troupes de Tite ont réussi à se hisser en finale sans forcément briller, mais sans difficultés majeures nonplus...

Le sélectionneur brésilien sort donc logiquement la grosse équipe, avec ce duo parisien en charnière centrale composé de Marquinhos et Thiago Silva, avec le trio Everton, Gabriel Jesus et Firmino aux avant-postes. Côté chilien, on ne peut pas compter sur Farfan, mais la star Paolo Guerrero sera bien là...

Les compositions de la finale

Brésil : Alisson - Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Álex Sandro - Arthur, Casemiro, Coutinho - Gabriel Jesús, Firmino, Éverton

Pérou : Gallese - Advíncula, Abram, Zambrano, Trauco - Tapia, Yotún - A. Carrillo, Cueva, Flores - Guerrero.

