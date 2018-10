Mardi, en Arabie Saoudite, le Brésil affronte l’Argentine en amical. Neymar, capitaine de la Seleção, était en conférence de presse ce lundi pour évoquer ce choc. Le n° 10 auriverde a notamment parler de son positionnement, différent en club et en sélection. « Je crois que, en fonction de l’occasion, je peux être amené à changer mon positionnement, mais c’est toujours le coach qui décide. À Paris, je joue davantage et, ici, Tite me donne plus de liberté, pas seulement dans l’axe mais aussi pour aller sur l’aile », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Les années passant, un joueur cherche son meilleur positionnement, à cause de la vitesse... Cela fait partie du football, mais je crois que j’ai encore de l’énergie à revendre. Plus tu joues, plus tu gagnes en expérience, tu sais à quel moment gérer ou accélérer lors d’un match... Aujourd’hui, je sais faire cela sur le terrain et je connais mon rôle. Je suis attaquant, un créateur de jeu. Pas moi seulement, mais aussi Coutinho, Firmino, Lucas, Jesus. Nous sommes là pour créer des occasions pour nos partenaires. Je suis heureux, je ne fuis pas mes responsabilités sur le terrain. Je cherche à dribbler, procurer des occasions », a-t-il conclu. C’est dit.