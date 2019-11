Après sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en poche, le Paris Saint-Germain va retrouver la Ligue 1 avant la trêve internationale. Et à l’occasion de la 13e journée, les champions de France se déplaceront à Francis-Le Blé pour affronter le Stade Brestois 29. Belle révélation de ce début de saison avec une 9e place (17 pts) au classement, le promu compte bien profiter de la baisse des régimes des Parisiens.

Olivier Dall’Oglio a donné quelques indices pour créer la surprise face aux Franciliens. « Il faut avoir un gros bloc défensif, une grosse présence et un gardien en état de grâce. Et un super état d’esprit collectif, a expliqué le coach breton en conférence de presse. Mais il faudra aussi montrer des arguments pour conserver le ballon et essayer de leur faire mal quand on pourra, sans oublier les coups de pied arrêtés. »