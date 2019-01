Ce matin, L’Equipe dévoilait que Bruno Genesio s’était rapproché de l’agent Pini Zahavi. Ce contact est loin d’être anodin puisque l’Israélien a le bras long, organisant les plus grands transferts, comme celui de Neymar au PSG. Présent en conférence de presse, l’entraîneur lyonnais a refusé d’évoquer le sujet.

« C’est personnel, je n’ai pas à discuter de ça, ce qui m’importe aujourd’hui c’est de gagner des matches avec Lyon, de finir là où on doit finir, dans les objectifs, après pour le reste c’est mon problème, le problème du président et puis c’est tout, a répondu Genesio. Ce qui est le plus important, c’est que l’équipe retrouve la victoire, qu’elle se rapproche de Lille (2e), ma situation personnelle on la réglera avec les gens concernés. »