Spécialiste des buts inscrits dans le dernier quart d’heure l’an passé, le Borussia Dortmund n’a pas changé ses bonnes habitudes dans ce début d’exercice 2019/20 ! En déplacement sur la pelouse de Cologne, pour disputer un derby de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les hommes de Lucien Favre ont d’abord subi la loi de Dominick Drexler, buteur opportuniste au second poteau, sur une déviation de la tête de l’ancien Montpelliérain Ellyes Skhiri (1-0, 29e).

Déjà battu en ouverture sur la pelouse de Wolfsburg, le promu flanchait en fin de rencontre, tout d’abord sur une inspiration de Jadon Sancho, buteur égalisateur d’un tir du gauche déclenché depuis la droite de la surface après un corner joué à deux entre Paco Alcacer et Thorgan Hazard (1-1, 70e). C’est Achraf Hakimi, entré à la place de Schulz à l’heure de jeu, qui donnait l’avantage au BvB de la tête, à la retombée d’un centre de Lukasz Piszczek devant le but (1-2, 86e). Alors que les partenaires d’Anthony Modeste, titulaire et sorti à dix minutes du terme, poussaient pour sauver un point, Paco Alcacer profitait d’un caviar de Jadon Sancho sur une contre-attaque létale pour inscrire son troisième but de la saison et assurer le succès du leader provisoire de Bundesliga (1-3, 90e+4).

