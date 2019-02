Respectivement treizième et dix-huitième de Bundesliga avant ce match, le Fortuna Düsseldorf et Nuremberg se rencontrait pour le compte de la 23e journée de championnat. Très rapidement la rencontre s’emballait avec une faute de Matheus Pereira sur Niko Giesselmann. L’ailier de Nuremberg se retrouvait exclu pour son geste (4e). Pourtant, l’infériorité numérique ne perturbait pas les visiteurs. Profitant d’un mauvais dégagement de la défense adverse, Eduard Löwen ouvrait le score d’une frappe limpide (1-0, 41e).

Mené, le Fortuna Düsseldorf ne voulait pas manquer l’occasion de s’éloigner de la zone rouge. Les locaux accéléraient et Ewerton détournait au fond de ses propres filets un centre venu de la droite (1-1, 63e). Profitant de son avantage numérique et d’une meilleure fraîcheur physique, les Flingeraner inscrivaient même un deuxième but par l’intermédiaire de Kaan Ayhan. Ce dernier réceptionnait un centre de Kevin Stöger (2-1, 84e). Avec cette victoire, le Fortuna Düsseldorf est douzième et dispose de 12 points d’avance sur le premier barragiste Stuttgart.