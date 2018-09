Si l’Eintracht Francfort a dominé l’Olympique de Marseille en Ligue Europa il y a plusieurs jours (2-1), le club allemand connaît beaucoup plus de difficultés en Bundesliga, avec u bilan d’une victoire, un nul et trois défaites. Mais face à Hanovre ce dimanche, dans le cadre de la 6e journée, la formation d’Adi Hütter a sorti la tête de l’eau en gagnant 4-1.

Face à leur public présent à la Commerzbank-Arena, les Aigles se sont mis à l’abri avant la pause grâce à des réalisations de N’Dicka (36e) et Rebic (45e+1). En deuxième période, De Guzman (59e) et Jovic (89e) ont aggravé la marque, alors que Muslija avait sauvé l’honneur pour les visiteurs (86e). Francfort quitte donc la zone rouge et s’installe à la 11e place. Hanovre est toujours dernier.