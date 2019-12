Hier, la Bundesliga nous a livré un match de très haut niveau entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig (3-3). Deuxième de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach pouvait revenir à la hauteur du RB Leipzig en cas de succès contre Paderborn. Face à la lanterne rouge du championnat, les Fohlen ont fait le travail en s’imposant sur le score de 2-0. Alassane Pléa (46e) et Lars Stindl (67e) se sont chargés de marquer. L’équipe de Marco Rose reste deuxième mais compte autant de point que le leader. Le Bayern Munich a de son côté déçu face à Fribourg. Pourtant en tête dans cette partie grâce à un but de Robert Lewandowski (16e), le Rekordmeister a trébuché en seconde période suite à l’égalisation de Vincenzo Grifo (59e).

Un match nul se profilait quand le jeune Joshua Zirkzee (90e +2) allait arracher la victoire dans les derniers instants avant que Serge Gnabry marque aussi (90e +5). Le Bayern Munich se replace sur le podium grâce à ce succès (3-1). Dans les autres rencontres, le FC Cologne a totalement renversé l’Eintracht Francfort. Menés 2-0, les Boucs ont réussi à s’imposer 4-2. Enfin, le VfL Wolfsburg a su arracher un match nul en fin de match contre Schalke 04. Un peu plus tôt dans la soirée, le Hertha Berlin a dominé le Bayer Leverkusen 1-0. L’ancien marseillais Karim Rekik a été le seul buteur du match.

Les matches de la soirée :

Bayer Leverkusen 0-1 Hertha Berlin : Karim Rekik (64e) pour le Hertha

Eintracht Francfort 2-4 FC Cologne : Martin Hinteregger (6e) et Gonçalo Paciencia (30e) pour l’Eintracht Francfort ; Jonas Hector (44e), Sebastiaan Bornauw (72e), et Ismail Jakobs (90e +5) Dominick Drexler (83e) pour le FC Cologne

Fribourg 1-3 Bayern Munich : Vincenzo Grifo (59e) pour Fribourg ; Robert Lewandowski (16e), Joshua Zirkzee (90e +2) et Serge Gnabry (90e +5) pour le Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach 2-0 Paderborn : Alassane Pléa (46e) et Lars Stindl (67e) pour le Borussia Mönchengladbach

Wolfsburg 1-1 Schalke 04 : Kevin Mbabu (82e) pour Wolfsburg ; Ozan Kabak (51e) pour Schalke 04