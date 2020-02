L’affiche entre Paderborn, lanterne rouge de la Bundesliga, et Wolfsburg (11e avant cette rencontre) clôturait la 20e journée du championnat allemand ce dimanche. Le promu avait à cœur d’enchaîner après sa victoire 2-0 sur la pelouse de Fribourg alors que les Loups voulaient sortir la tête de l’eau après trois défaites consécutives. Les hostilités démarraient bien pour les locaux, puisque Ben Zolinski ouvrait le score pour Paderborn (22e). Mais Robin Knoche ramenait rapidement les deux formations à égalité (26e).

Les choses se compliquaient sérieusement pour les hommes de Steffen Baumgart quand Gerrit Holtmann laissait ses partenaires à 10 contre 11, après avoir reçu un carton rouge pour un geste d’humeur stupide envers un joueur adverse (33e). Daniel Ginczek en profitait pour donner l’avantage à Wolfsburg juste avant la pause (40e), avant de s’offrir un doublé à l’heure de jeu (60e). Sebastian Vasiliadis redonnait de l’espoir à la Benteler-Arena en réduisant la marque (72e), mais Maximilian Arnold, d’un somptueux coup franc, douchait rapidement les espoirs de Paderborn et scellait le succès de Wolfsburg (4-2). Au classement, Oliver Glasner et ses troupes grimpent à la 9e place après ce succès, le premier depuis le 23 novembre en Bundesliga. Paderborn (18e, 15 points) manque l’opportunité de sortir de la zone de relégation et reste dernier du championnat allemand.