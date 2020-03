Le Borussia Dortmund a probablement réalisé la meilleure affaire du mercato hivernal en enrôlant Erling Braut Håland (19 ans), qui évoluait au RB Salzbourg, pour seulement 20M€. Depuis son arrivée dans les rangs du club de la Ruhr, l’international norvégien a inscrit 12 buts en 10 matches, dont un doublé en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au PSG (2-1). Avant le match retour entre les deux formations, ce mercredi, au Parc des Princes (à suivre sur notre live commenté), Emre Can (26 ans) a livré ses impressions au sujet de son jeune coéquipier.

« Erling est déjà un type spécial et un footballeur très spécial. Il a des capacités incroyables et tout ce dont un attaquant a besoin. Il est incroyablement rapide, fort physiquement, particulièrement dangereux, professionnel et très mature pour ses 19 ans. S’il continue comme ça, il est promis à une belle carrière », a estimé l’autre recrue hivernale du BvB au cours d’un entretien accordé à Kicker. Si les Jaune et Noir comptent sur le crack norvégien pour atteindre le prochain tour de la C1, Håland ne pourra en tout cas pas refaire des misères à Thiago Silva (35 ans), absent du groupe convoqué par Thomas Tuchel pour la réception de Dortmund.