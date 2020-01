L’aventure de Paco Alcacer à Dortmund devrait bientôt toucher à sa fin, seulement un an et demi après son arrivée dans la Ruhr et un an après son achat définitif pour environ 28 millions d’euros. L’attaquant espagnol, qui avait pourtant enchaîné les buts en deuxième partie de saison dernière et bien commencé cet exercice 2019/2020, a perdu sa place dans le onze. L’arrivée fracassante de la pépite Erling Braut Håland ne devrait également pas aidé à ce que le joueur formé à Valence retrouve du temps de jeu...

Depuis plusieurs semaines déjà, les médias espagnols évoquent un retour en Liga, et le joueur aurait été proposé à l’Atlético et à Séville. Mais selon Marca, c’est à Valence qu’il souhaite poursuivre sa carrière. Les Ches sont à la recherche d’un joueur offensif cet hiver, mais tout dépendrait de plusieurs facteurs, comme l’avenir de Gameiro, peu enclin à partir, et les modalités financières de l’opération, qui devrait être un prêt avec option d’achat. Autant dire que le retour de l’attaquant espagnol à Mestalla ne s’annonce pas évident.