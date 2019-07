En fin de contrat à Sivasspor après deux saisons pleines en Süper Lig turque, Delvin Ndinga souhaite revenir en France comme il nous l’avait confié il y a quelques semaines. S’il s’entraîne actuellement avec l’AJ Auxerre pour rester en forme, l’ancien de l’AS Monaco sait ce qu’il veut pour son avenir. Après avoir refusé une belle offre de prolongation de Sivasspor et trois propositions émanant de Turquie, Delvin Ndinga souhaite revenir dans un championnat européen majeur. Selon nos informations, Levante (D1 espagnole), le Hellas Vérone (D1 italienne) et Birmingham City (en Championship) sont intéressés.

Joint par nos soins, le représentant du joueur, Umberto Riva nous a confirmé les discussions avec les clubs mentionnés plus haut. « Il y a effectivement plusieurs discussions en cours avec des clubs en Espagne, Italie et Angleterre, mais nous recherchons toujours le projet parfait pour Delvin », nous a-t-il expliqué avant d’ajouter : « Évidemment la France serait géniale et idéale pour lui et sa famille. »

