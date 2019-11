La nouvelle a fait grand bruit. Considéré comme l’un des grands espoirs du football européen, le jeune Kays Ruiz pourrait quitter plus tôt que prévu le Paris Saint-Germain. Arrivé dans la capitale en 2015 et passé pro deux ans plus tard, le joueur négociait une prolongation.

Mais si le PSG était prêt à faire signer un nouveau bail à sa jeune pépite, RMC Sport nous apprend que c’est le désir du clan du joueur d’obtenir des garanties qui a mis le feu aux poudres. En clair, le joueur voulait avoir l’assurance de pouvoir s’entraîner avec le groupe pro. Ce que le PSG a refusé, désireux de prendre son temps avec Ruiz. Depuis, Paris a fait savoir qu’il aimerait conserver le joueur, mais le dialogue est rompu entre les deux parties.