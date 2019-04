Hier soir, le Stade Malherbe de Caen a chuté à domicile face à Angers (0-1), sur un but marqué par Jeff Reine-Adélaïde. Avec cette nouvelle défaite, la 17e de la saison, les Normands occupent la dernière place au classement, à deux points de Dijon, barragiste.

Et cette situation inquiète tout particulièrement Rolland Courbis, arrivé en renfort en février dernier sur le banc de Caen. À l’issue du match contre le SCO d’Angers, il a eu des mots forts au micro de Canal +, en confiant que s’il croyait encore au maintien, il estime que son club est très malade : « On est en route vers le cimetière, mais en route seulement. On sort juste de l’hôpital. Parfois, il y a des personnes presque mortes qui arrivent à se sauver. Il faut prendre exemple sur ces personnes. »