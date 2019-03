Dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen accueille ce samedi (17h, à suivre en direct sur notre site) le Paris Saint-Germain. Dix-huitième du championnat de France, le club normand compte bien réaliser l’exploit face au club de la capitale. Et pour cela, Rolland Courbis a lancé un défi à ses joueurs. Arrivé à Caen il y a deux semaines pour épauler Fabien Mercadal, l’ancien technicien du Stade Rennais a demandé à ses joueurs de stopper Kylian Mbappé.

« J’ai demandé à mes joueurs de s’amuser. On se joue un repas au restaurant. Je leur ai dit : "je ne pense pas que vous êtes capables d’empêcher Mbappé de marquer." Ce n’est pas que je ne leur fais pas confiance, mais c’est ma vision des choses. Ils peuvent me faire mentir. On voit parfois des surprises. Je vais demander à Fabien (Mercadal, ndlr) s’il est d’accord pour parier avec moi », a lâché l’entraîneur de 65 ans sur RMC. Pour rappel, les champions de France avaient remporté le match aller (1ère journée) sur le score de 3-0. Un match auquel le natif de Bondy n’avait pas participé.