Ce lundi, on avait droit aux premières rencontres du Groupe E de cette Coupe d’Afrique des Nations. La Tunisie entrait en lice face à l’Angola, et les Aigles de Carthage, menés par Naïm Sliti et Wahbi Khazri, n’ont pas pu faire mieux qu’un 1-1.

Les Tunisiens ont pourtant eu du mal à démarrer, face à des Angolais courageux. Il fallait attendre un penalty - transformé par Youssef Msakni (1-0, 34e) - pour que le pays nord-africain prenne l’avantage. Mais en deuxième période, Djalma Campos égalisait, profitant d’un mauvais Ben Mustapha (1-1, 73e). Le score n’a plus bougé.Place maintenant au duel entre le Mali et la Mauritanie.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10