Alors qu’il avait déjà composé un groupe de 25 joueurs pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé s’est délesté de deux éléments. Il s’agit de Sidy Sarr le milieu de terrain du FC Lorient et Santy Ngom qui a vécu une belle fin de saison avec l’AS Nancy Lorraine.

Malgré cela, les joueurs qui évoluent en France sont présents en nombre dans cette sélection des Lions de la Teranga. Ils sont 9 avec Abdoulaye Diallo, Édouard Mendy, Saliou Ciss, Youssouf Sabaly, Sada Thioub, Keita Baldé, Mbaye Niang, Ismaïla Sarr et Moussa Konaté. Les cadres que sont Idrissa Gueye, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly sont également de l’aventure tout comme Mbaye Diagne et ses 30 buts dans le championnat turc.

La liste du Sénégal :

Gardiens : Abdoulaye Diallo (Rennes, France), Edouard Mendy (Reims, France) et Alfred Gomis (Spal, Italie)

Défenseurs : Saliou Ciss (Valenciennes, France), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Moussa Wagué (FC Barcelone, Espagne), Lamine Gassama (Göztepe, Turquie), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Grèce) et Salif Sané (Schalke 04, Allemagne)

Milieux : Idrissa Gueye (Everton, Angleterre), Alfred Ndiaye (Malaga, Espagne), Badou Ndiaye (Galatasaray, Turquie), Krépin Diatta (FC Bruges, Belgique), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Henry Saivet (Bursaspor, Turquie) et Sada Thioub (Nîmes, France)

Attaquants : Keita Baldé (AS Monaco, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Mbaye Diagne (Galatasaray, Turquie), Mbaye Niang (Rennes, France), Ismaïla Sarr (Rennes, France) et Moussa Konaté (Amiens, France)

