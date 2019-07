Le FC Barcelone est en tournée estivale au Japon et ses joueurs multiplient les apparitions médiatiques. Et ce n’est pas toujours en faveur de la direction du club catalan. En effet, le jeune milieu de terrain formé au club Carles Aleña a glissé un tacle à ses dirigeants au sujet de son numéro de maillot. Rappelez-vous, il y a quelques jours, le Barça mettait en scène le cadeau d’Aleña à la recrue Frenkie de Jong, puisqu’il lui laissait prendre son numéro fétiche, le 21. Mais Aleña n’a pas apprécié le comportement de ses dirigeants et il n’a pas hésité à lui dire.

« Je savais que Frenkie voulait avoir le numéro 21 et c’était un truc entre lui et moi. J’aurais aimé recevoir un message de la direction, parce qu’ils lui avaient promis le numéro sans m’avertir. Lui a été humble et il me l’a demandé, et je lui ai donné car pour lui c’était quelque chose de sentimental. (…) On lui a promis le numéro sans rien me dire. Frenkie est un bon gars, très humble », a-t-il lancé, comme rapporté par Sport.

