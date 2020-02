À 36 ans, Carles Puyol avait pris la décision de se retirer des terrains en raison de blessures à répétition. Défenseur emblématique du FC Barcelone entre 1999 et 2014, l’ancien capitaine des Blaugranas à la chevelure également légendaire a disputé un total de 595 matches avec le club catalan, pour lequel il a aussi inscrit 19 buts. Aujourd’hui âgé de 41 ans, le champion du Monde 2010 a clarifié, au cours d’un entretien accordé à Sport, la vision de son avenir dans le monde du football.

« Est-ce que je me vois sur un banc (en tant qu’entraîneur, ndlr) ? Sincèrement, non. Le poste de directeur sportif me semble plus intéressant. Il y a énormément de concurrence parmi les entraîneurs. Il y en a de très compétents. Dans le futur, je me vois davantage dans la direction sportive, mais je ne sais pas si cela sera le cas. J’aimerais jouer à nouveau au football, mais c’est impossible. Nous verrons ce qu’il se passera à l’avenir », a confié Carles Puyol. Peut-être un jour au Barça, son club de toujours avec lequel il a remporté 21 trophées ? Le principal protagoniste n’a en tout cas pas écarté cette option-là.