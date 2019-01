Eliminée des 32es de finale de la coupe de France, la GSI Pontivy n’a rien pu faire face au Paris Saint-Germain (0-4). Mais les Bretons comptent bien revenir l’an prochain pour retenter leur chance.

Et s’ils y parviennent, les Vert-et-Blanc aimeraient tirer un adversaire plus abordable. D’ailleurs, l’entraîneur de Pontivy, Yannick Blanchard, n’a pas hésité à "troller" l’Olympique de Marseille à ce sujet selon Le Parisien, un adversaire jugé plus abordable. Un clin d’oeil à la défaite des Phocéens face à Andrézieux. Pas sûr que les Marseillais apprécient.